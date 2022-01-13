SON DAKİKA: İstanbul’da vaka sayısı ne zaman düşecek? İl Sağlık Müdürü tarih vererek açıkladı...

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Omicron varyantı ve mega kentteki son duruma ilişkin konuştu. Memişoğlu, "Şu anda hastanelerimizde hasta sayımız yönetilebilir halde hiçbir sıkıntımız yok. Yükseliş trendinden sonra düşer mi düşmez mi onu bu hafta göreceğiz. Önümüzdeki 1 hafta salgının seyrini daha netleştirecektir. Ocak sonu itibariyle en geç aşağı doğru bir seyir seyredeceğini öngörüyoruz. Şubat ayında biraz daha rahatlayacağımız konusunda bir öngörümüz var" dedi.

Omicron varyantı dünya genelindeki yayılımıyla vaka sayılarında rekor yükselişe neden olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki Omicron vakalarındaki yükselişe dikkat çekmişti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da mega kentteki son duruma ilişkin bilgi verdi. Memişoğlu, hastanelerdeki son durumdan vaka sayılarına kadar önemli açıklamalarda bulundu.