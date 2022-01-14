İstanbul Polisi; Bağcılar, Bayrampaşa, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kağıthane ve Pendik İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 21 şüpheli yakalandı.

7 farklı uyuşturucu ile yakalandılar! 5 kilogram ele geçirildi | Video

Şüphelilerin üzerinde yapılan kontrollerde ve şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 204.5 gram kısaca "MET" adı verilen Metamfetamin maddesi, 2 bin 490 uyuşturucu hap, 598.07 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 101 gram Marihuana maddesi, 31 gram Eroin maddesi, 5 hassas terazi, 1'i kuru sıkı 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Diğer şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.