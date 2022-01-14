Video Yaşam 7 farklı uyuşturucu ile yakalandılar! 5 kilogram ele geçirildi | Video
7 farklı uyuşturucu ile yakalandılar! 5 kilogram ele geçirildi | Video

7 farklı uyuşturucu ile yakalandılar! 5 kilogram ele geçirildi | Video

14.01.2022 | 13:59

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İstanbul’un 6 farklı ilçesinde 21 uyuşturucu satıcısı; 5 kilograma yakın 7 farklı türde uyuşturucu madde ile yakalandı.

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İstanbul Polisi; Bağcılar, Bayrampaşa, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kağıthane ve Pendik İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan kontrollerde ve şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 204.5 gram kısaca "MET" adı verilen Metamfetamin maddesi, 2 bin 490 uyuşturucu hap, 598.07 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 101 gram Marihuana maddesi, 31 gram Eroin maddesi, 5 hassas terazi, 1'i kuru sıkı 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Diğer şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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