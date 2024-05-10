Tezeklerin arasında gizlenen 41 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video
Van’da narkotik dedektör köpeği Antrax’ın da katılımıyla yapılan aramada, tezeklerin arasına gizlenmiş vaziyette 41 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.
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