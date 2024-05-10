Tezeklerin arasında gizlenen 41 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 10.05.2024 | 15:15 Van’da narkotik dedektör köpeği Antrax’ın da katılımıyla yapılan aramada, tezeklerin arasına gizlenmiş vaziyette 41 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette narkotik dedektör köpeği Antrax ile yapılan aramada; 41 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.