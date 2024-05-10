Video Yaşam Tezeklerin arasında gizlenen 41 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video
Tezeklerin arasında gizlenen 41 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video

Tezeklerin arasında gizlenen 41 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video

10.05.2024 | 15:15

Van’da narkotik dedektör köpeği Antrax’ın da katılımıyla yapılan aramada, tezeklerin arasına gizlenmiş vaziyette 41 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette narkotik dedektör köpeği Antrax ile yapılan aramada; 41 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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