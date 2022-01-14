İBB önünde bot ve 11 TL ile protesto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protestoların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Spor A.Ş. den çıkarılan işçilerden sonra bugün de DİSK Enerji-Sen sendikasına bağlı çalışanlar iş şartlarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. Kendilerine verilen iş kıyafetlerinin dayanıksız olduğunu, yemek ücretlerinin ise yetersiz olduğunu belirten çalışanlar, İBB önüne bot ve 11 lira bırakarak çalışma şartlarının iyileştirilmesini istediler.

Çalışanlar yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandılar: "Bu botlar sizde kalsın. Utanmadan bu botları işçilere dağıtıyorsunuz. İşçilere verilen bir günlük yemek ücreti 11 lira. Ekrem başkan bu parayı buraya bırakıyoruz. Bu parayla karnınızı doyurursunuz. Siz karnınızı doyurabilirseniz söz veriyoruz biz de talep etmeyeceğiz. Siz o botlarla, kışlık kıyafetlerle İstanbul'u gezebilirseniz söz veriyoruz biz de susacağız. Adımız gibi biliyoruz yapamayacaksınız. Demokrasiden bahsedecekseniz önce işçilerinizin çalışma koşullarını düzelteceksiniz. Eşitlikten bahsedecekseniz önce işçilerinizin sendika seçme hakkına sahip çıkacaksınız. Bunları sağlayamadığınız yerde eşitlikte yoktur, adalet de yoktur. Bu bir uyarı eylemidir. Taleplerimiz çözülmezse tüm İSKİ, İGDAŞ vezneleri, İBB'ye bağlı ne kadar kurum varsa bizim açımızdan hepsi birer eylem alanına dönüşecektir. Bu kapıya yine, daha güçlü geliriz."

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