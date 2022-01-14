Son dakika haberi: İstanbul’da mezarlıkta skandal görüntü! PKK renkleriyle süslediler

İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi Osmangazi Mezarlığı'nda Z.A. isimli mezar peyzajı PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen renklerle süslendi. Yapılan araştırmalarda mezarın Elazığ nüfusuna kayıtlı Z. A. isimli şahsa ait olduğu, Z.A.'nın ise 21 Analık 2020 tarihinde vefat ettiği öğrenildi.