Son dakika haberi: İstanbul’da mezarlıkta skandal görüntü! PKK renkleriyle süslediler

İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi Osmangazi Mezarlığı'nda Z.A. isimli mezar peyzajı PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen renklerle süslendi. Yapılan araştırmalarda mezarın Elazığ nüfusuna kayıtlı Z. A. isimli şahsa ait olduğu, Z.A.'nın ise 21 Analık 2020 tarihinde vefat ettiği öğrenildi.
Geçmiş dönemlerde uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan tutuklandığı belirlenen Z.A'nın mezarına PKK'yı simgeleyen yeşil, kırmızı ve sarı taşlarla peyzaj yapıldı.
İBB SESSİZ KALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı kontrolündeki Osmangazi Mezarlığında yaşanan skandala İBB ise sessiz kaldı.
İBB mezarlığında skandal! Mezar peyzajını PKK renkleriyle süslediler | Video
Ekrem İmamoğlu, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığına yerel seçimlerde CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olan ancak kazanamayan Ayhan Koç'u atamıştı.