CHP’li isimlerin algı operasyonunu Mahir Ünal bozdu: O vatandaş hibe ve maddi destek almış!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Adıyaman Genişletilmiş Danışma Kurulu toplantısına katılarak dün burada bir konuşma gerçekleştirdi. Ünal'ın konuşması esnasında bir vatandaş "Efendin, aylardır işsizim. Kendim de AK Partiliyim, esas meselemiz işsizlik. Vallahi açım ben" diye bağırdı.



ENGİN ÖZKOÇ İLE CHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ALGI ÇALIŞMASINA GİRİŞTİ!



CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bu anları gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak bir algı çalışmasına girişti. Tutdere şunları söyledi: Ülkemizde milyonların yaşadığı işsizliği ve yoksulluğu dile getiren, bu haykırışıyla milyonların sesi olan hemşehrime kulak verin Sayın Mahir Ünal. Hakikati söyleyen bu ses milletin sesidir!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise aynı görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, "Fazla söze gerek yok. AKP'liler haykırıyor: açım! Adıyaman'daki AKP toplantısında, AKP'li Mahir Ünal'ın konuştuğu esnada bir vatandaş, "Kendim de AK Partiliyim. Esas meselemiz işsizlik, açım" diye bağırınca toplantıdan çıkarıldı" dedi.



VATANDAŞIN HİBE VE MADDİ DESTEK ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

CHP'li isimlerin vatandaşın salondan çıkarıldığını ifade ederek algı operasyonuna girişmesi sonrasında gerçek kısa sürede ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın toplantı sonrasında Adıyamanlı vatandaşı dinlediği, vatandaşın çiftliğindeki 100 koyunun bir kısmını devlet hibesi desteğiyle aldığını anlattığı ve Adıyaman Belediyesi tarafından ise maddi destek aldığını belirttiği ortaya çıktı.





ÜNAL: "HAKİKAT KAZANACAK, SİZ KAYBEDECEKSİNİZ"

AK Partili Mahir Ünal, CHP'li isimlerin algı operasyonu için yaptığı paylaşım sonrasında sosyal medyadan algı operasyonunu şu ifadelerle bozdu: "Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil. Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu varmış. Adıyaman belediyesinden de maddi destek almış bir vatandaşımız. Toplantı sonrası kendisini dinledim. Bu bilgileri o verdi. Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz"

Ünal ayrıca CHP'li Engin Özkoç'un açıklamalarına da cevap vererek, "Birazcık hakikat kaygınız olsa, azıcık gerçekle ilgi kursanız bu twiti atmazdınız Engin Özkoç" ifadelerini kullandı.



Mahir Ünal'ın toplantı sonrasında vatandaşla birebir görüşmesini de toplantıyı haberleştiren Anadolu Ajansı'nın kamera çekiminde görülüyor.



"AK PARTİ FARKI" DİYEREK FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI



Ünal ayrıca AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Muhammed Fatih Toprak'ın sosyal medyadan yazdıklarını paylaşarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın vatandaşa küfür ettiği anları gösteren fotoğraf karesiyle AK Partili Ünal'ın vatandaşla ilgilendiği anları gösteren fotoğraf karelerini paylaştı.





"VATANDAŞLA İLGİLENDİ, DİNLEDİ "60 TANESİ DEVLET HİBESİ İLE ALINMIŞ"



AK Partili Toprak, fotoğraf kareleriyle birlikte "AK Parti farkı" diyerek şunları söyledi: "Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal, "açım" diyen vatandaşımızı toplantı sonrası dinledi,100 koyunu olduğunu söyleyen vatandaşımızla (60 tanesi devlet hibesi ile alınmış) ilgilendi. Milletimiz için çalışıyoruz. Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal'a teşekkür ediyoruz. AK Parti farkı"