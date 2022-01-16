Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, Aydın'da "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'ne katıldı
Giriş Tarihi: 16.1.2022 20:03 Son Güncelleme: 16.1.2022 20:46

Son dakika: Başkan Erdoğan, Aydın'da "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'ne katıldı

Son dakika: Başkan Erdoğan, Aydın’da Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi’ne katıldı

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'ne katıldı. Demokrat Parti ve Menderes dönemi, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "27 Mayıs, ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır. Alçak oyunları bozacak güçteyiz" dedi. PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Adımlarımızı attık, onunla birlikte 14 kişi daha var. Bu parlamento ve bu milletin paraları onların cebine girmemeli." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen ''Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi''nde gençlerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Alçak oyunları bozacak güçteyiz. Demokrat Parti ve Menderes dönemi, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biridir. 27 Mayıs, ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır.

"HALA AYNI SİNSİLİKLER PEŞİNDELER"

Bu müze rahmetli Menderes'in Yassıada'dayken mahpustayken hasretle yad ettiği yerde kurulmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni devletimizi inşa ederken pek çok zorlukla karşılaştığımız bir gerçektir. Gazi Mustafa Kemal sonrası dönemde CHP sadece zihniyet olarak değil, filende faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. Demokrat Parti ve Menderes dönemi Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin en önemli taşlarından birisidir. Darbe döneminde yaşananlar ilk gününden idam gününe kadar tüm aşamalarıyla milletimizin gönlünde onarılamaz yaralar açmıştır. O dönem Menderes'e yeteri kadar sahip çıkılamadı.

HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI

Dokunulmazlıklarının kaldırılması için adım atıldı. Adımlarımızı attık, onunla birlikte 14 kişi daha var. Bu parlamento ve bu milletin paraları onların cebine girmemeli."

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Aydın'da "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'ne katıldı
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