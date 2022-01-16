Başkan Erdoğan, Aydın'da "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'ne katıldı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'ne katıldı. Demokrat Parti ve Menderes dönemi, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "27 Mayıs, ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır. Alçak oyunları bozacak güçteyiz" dedi. PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Adımlarımızı attık, onunla birlikte 14 kişi daha var. Bu parlamento ve bu milletin paraları onların cebine girmemeli." ifadelerini kullandı.