Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk Meclisi’nde FETÖ uyarısı!

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Güçlü tarihi ve beşeri bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk'u bir kez daha ziyaret etmekten, bu vesileyle Meclis'te sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum.

Milletvekillerimiz arasında teması ve işbirliğini artırmamızın ilişkilerimizi artıracağı konusunda mutabık kaldık. 1923 yılında akdettiğimiz ilk dostluk anlaşmalarından biri de Arnavutluk'la yapılmıştır. Bu anlaşma esasen ilişkilerimizin sadece devletten devlete değil insandan insana olduğunu ihsar ediyor.

Arnavutluk bizim gönül komşumuzdur. İlişkilerimiz 6 asrı bulan köklü bir maziye dayanıyor. Dostluk ve akrabalık bağlarımız bu sağlam temel üzerinde her geçen gün gelişiyor. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmek için çok güzel bir iklime sahibiz. Rama'nın geçtiğimiz yılın başında imzaladığımız ortak siyasi bildiri ile ilişkilerimizi resmi olarak da stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Bundan sonra bölgemizin, tüm dünyanın barış, refah huzur istikrarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.

FETÖ ile mücadele hassasiyetlerimizin başında yer alıyor. Bu örgüt Arnavutluk'ta hala mevcudiyetini devam ettiriyor.