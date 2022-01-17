Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk Meclisi’nde FETÖ uyarısı | Video

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Arnavutluk Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her fırsatta yanlarında olacağını vurgulayarak, "Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır" dedi. Erdoğan ayrıca "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz. ifadelerine yer verdi.