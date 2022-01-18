Son dakika: Sırbistan ile anlaşmalar imzalandı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Birçok yeni projeler yapacağız ileride. Bulgaristan üzerinden doğalgaz geliyor. Orada yeni fikirler ve işlerimiz olacak. Özellikle enerji kaynaklarını nerede yapacağız, bu konu üzerinde yoğunlaşacağız. Kültür alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Ankara'ya direkt uçuşların olması çok önemli bizim için. Buradan Türk işadamlarını Sırbistan'a götüreceğiz. Sırbistan'dan gelenler sadece İstanbul'u değil Ankara'yı da görmeleri gerekir. Ankara çok çok güzel bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanını burada vizyonunu gerçekleştirmiş. Karadeniz, Akdeniz'i bizim insanlarımız görmeleri lazım. Ben de burada insanları güzel kentlerimize, dağlarımıza, kültür merkezlerimizi görmelerini tavsiye ederim"