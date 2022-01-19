Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor

Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kritik toplantı saatler 16.35'i gösterirken başladı. Toplantıda salgınla mücadele, ekonomik gelişmeler, yurtiçi ve yurtdışındaki önemli gelişmeler ele alındı.

Bakanlar, kendi alanlarındaki konular ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan'ın birazdan ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

KABİNENİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

- SALGINLA MÜCADELE: Kabine Toplantısının en sıcak konu başlıklarından biri koronavirüs salgını ile mücadele olacak. Omicron varyantı ile 70 bin bandına dayanan vaka sayıları ele alınacak. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarını Kabine ile paylaşacak. Bakan Koca, aşılamadaki son durumu ve dünyadaki genel durumu da bildirecek. Tedbirlere uyum ile ilk hedefin 50 bin vakanın altına düşmek olduğu belirtiliyor.