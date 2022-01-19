Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor

Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kritik toplantı saatler 16.35'i gösterirken başladı. Toplantıda salgınla mücadele, ekonomik gelişmeler, yurtiçi ve yurtdışındaki önemli gelişmeler ele alındı.
Bakanlar, kendi alanlarındaki konular ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan'ın birazdan ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
KABİNENİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?
- SALGINLA MÜCADELE: Kabine Toplantısının en sıcak konu başlıklarından biri koronavirüs salgını ile mücadele olacak. Omicron varyantı ile 70 bin bandına dayanan vaka sayıları ele alınacak. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarını Kabine ile paylaşacak. Bakan Koca, aşılamadaki son durumu ve dünyadaki genel durumu da bildirecek. Tedbirlere uyum ile ilk hedefin 50 bin vakanın altına düşmek olduğu belirtiliyor.
- ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLAR: Kabine Toplantısında gündeme gelecek en önemli konu başlığı ise hiç kuşkusuz ekonomi oldu. Kur vadeli mevduat hesabındaki son durum değerlendirildi, enflasyon ve fahiş fiyatlar ele alındı. Yine ithalat ve ihracat durumu da değerlendirildi. Enflasyonu düşürmek, fahiş fiyatları kontrol altına almak için de atılacak yeni adımlar belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş bu konuda yol haritalarını paylaştı.
- SURİYE'DE YAŞANANLAR: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye, Irak ve Libya'daki son durumu aktaracak. Bakan Akar, özellikle Akçakale'de 3 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası başlatılan 'Cezalandırma Operasyonu' ile ilgili bilgiler paylaşacak.
Doğu Akdeniz ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de değerlendirilecek.