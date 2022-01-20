SON DAKİKA: AK Parti’den Meral Akşener’e çok sert tepki: Bu iftira siyasetidir...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Akşener, Erdoğan'ı, 'Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarmaya çalışmak' ile suçladı. Akşener'in sözleri büyük tepki çekti.

Akşener'e bugün de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sert tepki gösterdi. Çelik, "İftira siyaseti' vurgusu yaparken, Akşener'in sözlerinin, 'Kabul edilemez' olduğunu da vurguladı.

AK PARTİ'DEN AKŞENER'E SERT TEPKİ: BUNU SÖYLEMEK İFTİRA SİYASETİDİR

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener'in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.

Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir.

Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir.

"SİYASİ AHLAK İLKELERİNE AYKIRIDIR"

Sn Akşener'in "teröristbaşının serbest bırakılacağını" iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka birşey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır.

Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur ittifakı bu bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında birşeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır.

"İTTİFAKLARINDA PKK/PYD/YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL ETMEYEN KAÇ KİŞİ VARDIR İYİ SAYMALIDIR"

Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar.

Asılsız iddialar yaymak, olmayan birşeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TERÖRLE MÜCADELEDE TAVİZSİZDİR, BUNU DÜNYA GÖRMÜŞTÜR"

Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zaafa uğratamayacaktır.