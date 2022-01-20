SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu’ndan PKK’ya ofis açma izni veren GKRY’ye: Bedelini çok ağır ödetiriz...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından mevkidaşı ile basın toplantısına katıldı. İkili kritik toplantıyı genel hatları ile ele aldı, daha sonra da soruları yanıtladı. Çavuşoğlu'na, terör örgütü PYD'ye GKRY'de ofis açma izni verilmesi soruldu. Çavuşoğlu hayli sert yanıt verdi, "Şunu söylemek isterim. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar. Herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz." dedi. Çavuşoğlu, ABD'nin Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve GKRY ortaklığı ile boru hattı kurma projesinden çekilmesini de değerlendirdi, "Türkiye'nin olmadığı bir proje zaten olamaz da, ekonomik açıdan da olmayacağını söyledik. ABD de olmayacağını gördü. Buradan bir ders çıkarmak lazım." ifadelerini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU: ATEŞLE OYNUYORSUNUZ, BEDELİNİ AĞIR ÖDETİRİZ
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PYD'ye ofis açma izni vermesi ile ilgili soruya yanıt verdi. Çavuşoğlu, çok sert ifadeler kullandı, "Vekalet savaşlarında terör örgütlerini kullanıyorlar. Türkiye olarak terör konusunda en kötü ilişkilerde olduğumuz ülkelerle bile dayanışma içinde olduk, terörü desteklemedik. FETÖ'cüler de Yunanistan'ı transit değil, sığınmacı bir ülke olarak görüyorlar. Bunlara ev sahipliği yapmak ateş ile oynamaktır. Şunu söylemek isterim. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar. Herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz." dedi.
"DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'SİZ BİR PROJE OLMAZ"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz'deki boru hattı çalışmasından desteğini çektiğini açıklamasını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Türkiye ve Kıbrıs Türkleri Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yana. Bu çerçevede araştırmalar yapılıyor. Kıtasahanlığımıza yönelik GKRY ve Yunanistan'ın 9 kez ihlal girişimi oldu. Son ihlal bu sabah oldu. Hakça paylaşımdan yana olmayan ülkeler Kıbrıs Türklerinin, Türkiye'nin haklarını yok saymaya kalktılar. Bu projenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledik. Ekonomik açıdan olmayacağını söyledik. Türkiye'nin olmadığı bir proje zaten olamaz da, ekonomil açıdan da olmayacağı belliydi. Bunun dışında fizibilitede de olmayacağını söyledik. ABD de gelinen noktada olmayacağını gördü. Buradan bir ders çıkarmak lazım. Rum kesimi bu proje ve diğerlerine güvenerek hakça paylaşıma yaklaşmadı. Bunlar sahaya inince gerçeklerle örtüşmüyor. Güzergah olarak, buradaki enerji kaynaklarının Avrupa'ya ulaşabilmesi için en ekonomik kaynak Türkiye. Türkiye bu işbirliğine hiçbir zaman hayır demedi. En gergin ortamda bile Cumhurbaşkanımız gelin konferans düzenleyelim dedi. Bunun amacı da hakça paylaşım. Biz zaten hayata geçmeyeceğini biliyordu, destekleyen ülkeler de şimdi bunu açıkladı." dedi