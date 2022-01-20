SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu’ndan PKK’ya ofis açma izni veren GKRY’ye: Bedelini çok ağır ödetiriz...

"DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'SİZ BİR PROJE OLMAZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz'deki boru hattı çalışmasından desteğini çektiğini açıklamasını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Türkiye ve Kıbrıs Türkleri Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yana. Bu çerçevede araştırmalar yapılıyor. Kıtasahanlığımıza yönelik GKRY ve Yunanistan'ın 9 kez ihlal girişimi oldu. Son ihlal bu sabah oldu. Hakça paylaşımdan yana olmayan ülkeler Kıbrıs Türklerinin, Türkiye'nin haklarını yok saymaya kalktılar. Bu projenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledik. Ekonomik açıdan olmayacağını söyledik. Türkiye'nin olmadığı bir proje zaten olamaz da, ekonomil açıdan da olmayacağı belliydi. Bunun dışında fizibilitede de olmayacağını söyledik. ABD de gelinen noktada olmayacağını gördü. Buradan bir ders çıkarmak lazım. Rum kesimi bu proje ve diğerlerine güvenerek hakça paylaşıma yaklaşmadı. Bunlar sahaya inince gerçeklerle örtüşmüyor. Güzergah olarak, buradaki enerji kaynaklarının Avrupa'ya ulaşabilmesi için en ekonomik kaynak Türkiye. Türkiye bu işbirliğine hiçbir zaman hayır demedi. En gergin ortamda bile Cumhurbaşkanımız gelin konferans düzenleyelim dedi. Bunun amacı da hakça paylaşım. Biz zaten hayata geçmeyeceğini biliyordu, destekleyen ülkeler de şimdi bunu açıkladı." dedi