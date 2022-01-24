Son dakika haberi | Karayolları Genel Müdürlüğü: İstanbul-Ankara D-100 yolu trafiğe açıldı

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını, TEM Otoyolu'nda ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapanan yollarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı. TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için ise çalışmalar devam ediyor.
AFAD: KARDA YOLLARDA MAHSUR KALAN 5 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ YURTLARDA MİSAFİR EDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Samsun, Şanlıurfa ve Sivas'ta 5 bin 206 vatandaşın yurtlarda misafir edildiğini bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışları nedeniyle kapanan yolların açılması ve vatandaşların barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD, karayolları, jandarma, 112, belediyeler, il özel idare ve Türk Kızılay ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.
Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Samsun, Şanlıurfa ve Sivas'ta 5 bin 206 vatandaşın yurtlarda misafir edildiği belirtilen paylaşımda, meteorolojik uyarılar takip edilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istendi.