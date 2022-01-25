Haberler Gündem Haberleri Canlı yayında İBB'ye isyan etti: 16 saattir buradayım, gelen giden olmadı...
Giriş Tarihi: 25.1.2022 10:52 Son Güncelleme: 25.1.2022 11:14

Canlı yayında İBB'ye isyan etti: 16 saattir buradayım, gelen giden olmadı...

Canlı yayında İBB’ye isyan etti: 16 saattir buradayım, gelen giden olmadı...

İstanbul kar yağışına teslim oldu. Kentte özellikle Avrupa yakasında birçok ana bağlantı yolundakar yağışı sonrası ulaşım durdu. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. 16 saattir yolda olduğunu ifade eden bir vatandaş A Haber canlı yayınında İBB'ye ateş püskürdü.

İstanbul'da günlerdir yapılan kar yağışı uyarılarına rağmen yeterli tuzlama ve temizleme önlemi alınamayınca kentte yaşam durdu. Özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi noktalarda büyük rezalet yaşandı. Vatandaşlar aileleri ile araçların içinde saatlerce mahsur kaldı. İstanbul Valiliği, birçok vatandaşı yakın lokasyondaki oteller, camiler, tesislerde ağırladı. Kimi vatandaşlar da araçlarını bırakarak kendi başının çaresine baktı. Yaşananlar sonrası İBB'ye tepkiler çığ gibi büyüdü. Basınekspress yolunda mahsur kalan vatandaşlardan biri belediyeye açtı ağzını yumdu gözünü. Vatandaşın hayli öfkeli olduğu görüldü.

"16 SAATTİR BURADAYIM BİR LOKMA EKMEK YEMEDİM"

TIR şoförü olan vatandaş, "Dün öğlen 2'den beri buradayım. 16 saattir bir Allah'ın kulu gelmedi buraya. AK Parti zamanında bunların hiçbiri yoktu. Gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun. Mahsur kaldım, Edirne'ye gidecektim. Kımıldayamıyorum. Ne ekmek, ne çorba veren var. Gelin insanlara bir sıcak çorba verin ya. Ben 16 yıldır İstanbul'dayım. AK Parti döneminde ben böyle bir şey görmedim ya." dedi.

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Canlı yayında İBB'ye isyan etti: 16 saattir buradayım, gelen giden olmadı...
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