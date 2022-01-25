CHP’li Mehmet Bekaroğlu, Fatma Betül Sayan Kaya’dan özür diledi: Gerçekten utandım

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu paylaşımına, "Türkiye'nin eski bir Bakanı, bir hanımefendi yalan konuşur mu, bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı? Dün gece restoran kapalıydı... Artık bunu herkes biliyor ama Bakan Hanım hala özür dilemiyor" ifadeleriyle yanıt verdi.