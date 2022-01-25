CHP’li Mehmet Bekaroğlu, Fatma Betül Sayan Kaya’dan özür diledi: Gerçekten utandım

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önlemleri yetersiz kalırken, trafiğin durduğu noktalarda pek çok kişi araçlarında mahsur kaldı. Binlerce İstanbullu, yoğun kar yağışı altında araçlarında yardım bekledi.
"İBB BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLE SORUMLULUK SAHİBİ OLMAYI GEREKTİRİR"
İnsanların araçlarında saatlerce mahsur kaldığı o anlarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, balıkçıda görüntülendi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'na tepki gösterdi. Betül Sayan Kaya paylaşımında, "İBB başkanlığı öncelikle sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Kadınlar, yaşlılar, bebekler yollarda aç, susuz kalmışken balık keyfi yaparak belediye başkanlığı yapılmaz." ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu paylaşımına, "Türkiye'nin eski bir Bakanı, bir hanımefendi yalan konuşur mu, bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı? Dün gece restoran kapalıydı... Artık bunu herkes biliyor ama Bakan Hanım hala özür dilemiyor" ifadeleriyle yanıt verdi.
İMAMOĞLU GÖRÜNTÜLERİ DOĞRULAYINCA ÖZÜR DİLEDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada gündem olan söz konusu görüntüleri doğrulamasının ardından CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Fatma Betül Sayan Kaya'dan özür diledi.
Bekaroğlu paylaşımında, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış." dedi.İmamoğlu'nun gittiği balıkçı, ziyareti doğruladı! Bazıları paylaşımlarını apar topar sildi... Son dakika: İBB Sözcüsü Murat Ongun hakkında şok gerçek! Karla mücadele paylaşımlarını Cenevre'deki otelden yaptı