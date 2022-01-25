İBB Başkanı İmamoğlu 2023 seçimlerine mi hazırlanıyor? İngiliz Büyükelçi ile sır görüşme...

'YEMEK MOLASININ' ALTINDAN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİYLE GÖRÜŞME ÇIKTI

Olayın detayları bugün gün yüzüne çıktı. İmamoğlu'nun 'yemek molası' olarak lanse ettiği olayın aslında 20 gün önce planlanmış gizli bir görüşme olduğu ortaya çıktı. İstanbullu vatandaşların kar ile mücadele ettiği sırada İmamoğlu balıkçıda, 45 gün önce de bir görüşme gerçekleştirdiği İngiliz Büyükelçi ile yemek yedi.