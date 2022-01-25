Haberler Gündem Haberleri İBB Başkanı İmamoğlu 2023 seçimlerine mi hazırlanıyor? İngiliz Büyükelçi ile sır görüşme...
Giriş Tarihi: 25.1.2022 22:53 Son Güncelleme: 25.1.2022 23:10

İBB Başkanı İmamoğlu 2023 seçimlerine mi hazırlanıyor? İngiliz Büyükelçi ile sır görüşme...

İBB Başkanı İmamoğlu 2023 seçimlerine mi hazırlanıyor? İngiliz Büyükelçi ile sır görüşme...

İstanbul tüm uyarılara rağmen kara hazırlıksız yakalanırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karın etkili olduğu dakikalarda balıkçıda görüntülenmişti. Fotoğraflarda İmamoğlu'nun yanında İngiliz Büyükelçinin olduğu da görüldü. İmamoğlu ile İngiliz büyükelçi bundan 45 gün önce de bir araya gelirken, balıkçıdaki ertelenemeyecek kadar önemli olan sır görüşme herkesin aklında soru işaretleri bıraktı. Yaşanan bu gelişmeler ise 'İmamoğlu 2023 seçimlerine mi hazırlanıyor?' yorumlarını beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili nasıl bir reaksiyon göstereceği ise merak konusu oldu.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı hafta sonu İstanbul'da da başlamıştı. Uzmanlar yaptıkları her açıklamada İstanbul'u kar yağışına karşı uyarırken, İstanbul kara hazırlıksız yakalanmış ve İBB tepkilerin hedefinde olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kar yağışının etkili olduğu sırada bir balıkçıda görüntülenirken, bu durum herkesin tepkisini çekmişti.

'YEMEK MOLASININ' ALTINDAN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİYLE GÖRÜŞME ÇIKTI

Olayın detayları bugün gün yüzüne çıktı. İmamoğlu'nun 'yemek molası' olarak lanse ettiği olayın aslında 20 gün önce planlanmış gizli bir görüşme olduğu ortaya çıktı. İstanbullu vatandaşların kar ile mücadele ettiği sırada İmamoğlu balıkçıda, 45 gün önce de bir görüşme gerçekleştirdiği İngiliz Büyükelçi ile yemek yedi.



(İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u 7 Aralık'ta Saraçhane'de ağırlamıştı)

İMAMOĞLU 2023'E Mİ HAZIRLANIYOR?

Ertelenemeyecek kadar önemli derecede olan yemek sonrası herkesin aklında soru işaretleri kaldı. Bunlardan en önemlisi ise 2023 seçimleriyle ilgili oldu. Özellikle sosyal medyada birçok kullanıcı 'İmamoğlu 2023 seçimlerine mi hazırlanıyor?' yorumlarını yaptı.

KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?

İmamoğlu'nun peşi sıra yaptığı bu görüşmeler siyasi geleceğini şekillendiriyor yorumlarını da beraberinde getirirken, CHP tarafı şu an sessizliğini koruyor. İmamoğlu'nun belediye başkanlığına devam etmesi gerektiği görüşünü savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili nasıl bir reaksiyon göstereceği ise merak konusu oldu.

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı, ziyareti doğruladı! Bazıları paylaşımlarını apar topar sildi...

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İBB Başkanı İmamoğlu 2023 seçimlerine mi hazırlanıyor? İngiliz Büyükelçi ile sır görüşme...
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