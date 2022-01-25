Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Fatma Girik’in kardeşine taziye telefonu!

Son dakika haberi: İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.
Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik, dün İstanbul'daki özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.
79 yaşındaki Girik'in, Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi gören Girik, gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
Ailesi, Fatma Girik'in Bodrum'a defnedileceğini söylemişti.
Girik için bugün Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak törenler ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmişti.