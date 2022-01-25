Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İstanbul Valiliği 6 maddelik yeni kararları duyurdu! Üniversitelere tatil, kamu çalışanlarına izin...
Giriş Tarihi: 25.1.2022 13:50 Son Güncelleme: 25.1.2022 13:57

SON DAKİKA: İstanbul Valiliği 6 maddelik yeni kararları duyurdu! Üniversitelere tatil, kamu çalışanlarına izin...

SON DAKİKA: İstanbul Valiliği 6 maddelik yeni kararları duyurdu! Üniversitelere tatil, kamu çalışanlarına izin...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da kar yağışı hayatı felç etti. Kentte seferberlik ilan edilirken Meteoroloji bu akşam da etkili bir kar yağışı beklendiğini bildirdi. İstanbul Valiliği gelişmeler üzerine 6 yeni tedbiri duyurdu. Tedbirlerin içinde kamu çalışanlarına izin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile üniversitelere tatil kararı dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

İstanbul'da kar yağışının bugün ve yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği kentteki olumsuz koşulları gidermek için seferberlik ilan ederken, şehirdeki insan hareketliliği de minimuma indirilmeye çalışılıyor. Bu doğrultuda İstanbul İl Hıfzısıhha Kurulu toplandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan 6 maddelik yeni kararları sosyal medya hesabından duyurdu. Üniversitelerin eğitimine 31 Aralık'a kadar ara verilirken, kamu çalışanlarının idari izni de uzatıldı. Öte yandan Rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitimlerin de tatil edilmesine karar verildi. İşte İstanbulluları yakında ilgilendiren 6 maddelik yeni kararlar...

İSTANBUL'DA YENİ ÖNLEMLER

İstanbul Valiliği'nin sitesinde yayımlanan 6 maddelik önlem kararları şöyle:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına, karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan "Kış Tedbirleri Genelgesi" kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği 6 maddelik yeni kararları duyurdu! Üniversitelere tatil, kamu çalışanlarına izin...
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