SON DAKİKA: İstanbul Valiliği 6 maddelik yeni kararları duyurdu! Üniversitelere tatil, kamu çalışanlarına izin...

İstanbul'da kar yağışının bugün ve yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği kentteki olumsuz koşulları gidermek için seferberlik ilan ederken, şehirdeki insan hareketliliği de minimuma indirilmeye çalışılıyor. Bu doğrultuda İstanbul İl Hıfzısıhha Kurulu toplandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan 6 maddelik yeni kararları sosyal medya hesabından duyurdu. Üniversitelerin eğitimine 31 Aralık'a kadar ara verilirken, kamu çalışanlarının idari izni de uzatıldı. Öte yandan Rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitimlerin de tatil edilmesine karar verildi. İşte İstanbulluları yakında ilgilendiren 6 maddelik yeni kararlar...