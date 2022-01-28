Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın kritik ismi Sincar'da etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 28.1.2022 10:52 Son Güncelleme: 28.1.2022 11:08

Son dakika haberi | MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın kritik ismi Sincar'da etkisiz hale getirildi

AA
Son dakika haberi | MİT’ten nokta operasyon: PKK’nın kritik ismi Sincar’da etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu "Azad" kod adlı Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde, terörist Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca operasyon düzenledi.

Nokta atışı ile vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.

YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.

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Son dakika haberi | MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın kritik ismi Sincar'da etkisiz hale getirildi
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