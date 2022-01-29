Canlı yayında Kılıçdaroğlu’nun zor anları! Parlamenter sistem sorusuna yanıt veremedi! Demirtaş’a yine sahip çıktı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında sorulara verdiği hazırlıksız cevaplarla dikkat çekti. Zor anlar yaşayan CHP Genel Başkanının, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin detaylarına hakim olmadığı görüldü. Kılıçdaroğlu, 7 madde ile ilgili bir soru üzerine, "Doğrusu gerekçelerine bakmadım" derken, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir yaş sınırı öngörüp görmedikleri ile ilgili soruya ise, "Onu şu anda hatırlamıyorum" yanıtını verdi. CHP Lideri, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya da sahip çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki zor anları "Doğrusunu isterseniz gerekçelerine bakamadım"

CANLI YAYINDA ZOR ANLAR YAŞADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakın yayın yapan Halk TV'de, kendisini pek de zorlamayacak bir formatta gerçekleşen programda verdiği hazırlıksız yanıtlarla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin yetersiz olduğunu, kendilerinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem istediğini her fırsatta dile geitren Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerin detaylarına hakim olmadığı görüldü. Kılıçdaroğlu, 7 maddenin gerekçesi ile ilgili bir soru üzerine, "Doğrusu gerekçelerine bakmadım" yanıtını verdi.

"ONU ŞU ANDA HATIRLAMIYORUM"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı için bir yaş sınırı uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili ise, "Onu şu anda hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sistem çalışmasını incelememiş olması eleştirilere neden oldu.

OTURMA DÜZENİ KRİZİ SÜRÜYOR

Çalışmada yer alan partilerin kamuoyuna açıklama yapacakları toplantıda nasıl bir oturma düzeni olacağı ile ilgili soru, belirsizliğin sürdüğünü gözler önüne serdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partiler alfabetik sıraya göre oturabilir. Genel Başkanların soyadlarının sıralamasına göre olabilir, yuvarlak masada da oturulabilir" diye konuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SAHİP ÇIKTI

Kılıçdaroğlu, terör suçlarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın suçsuz olduğunu iddia etti, "Haksız yere içerde tutuluyor. Osman Kavala da haksız yere tutuluyor. Ellerine silah mı aldılar? Demirtaş'ın içerde tutulmasının tek nedeni 'Seni Başkan yaptırmayacağız' demesidir." ifadelerini kullandı.