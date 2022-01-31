CHP'de büyük hesaplaşma: "Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek istiyorlar"

TAHAMMÜT EDİLEMEZ BOYUTA GELDİ

Bunun yanısıra Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarındaki tutarsızlıklar, attığı adımlar, söylemleri... Türk toplumunun bir yapısı var. Türk toplumunda eleştiri yapılsa bile, ordu-devlet-millet-asker-devlet başkanı ile ilgili eleştiriyi CHP'li vatandaşlar da yapmaz. Böyle bir saygı ve mahremiyet vardır. Kemal Kılıçdaroğlu, saygı ve mahremiyet dinamiklerini ortadan kaldırdı. O yüzden ortaya çıkan kişiliksiz bir yapı var. Bundan rahatsız olan da hem CHP'li var, hem toplumda birçok insan var. Doğal olarak da; artık bu tahammül edilemez boyuta geldi.

KILIÇDAROĞLU'NU TASFİYE ETMEK İSTİYORLAR

Çünkü, Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla orada kaybederek kaldı. Tabiri caizse kaybettikçe de kendi içinde güçlendi. Çünkü kendisine muhalefet edecek kimseyi bırakmadı. Ve bu onu orada değişmez bir diktatöre dönüştürdü. Bundan rahatsızlık duyan herkes de dillendirmeye başladı. CHP'liler de artık Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek istiyorlar ama henüz buna güçleri yetmedi. Bu tartışma ortamı önümüzdeki günlerde CHP'den kopuşlara da sebep olacaktır.

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