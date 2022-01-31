CHP'de büyük hesaplaşma: "Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek istiyorlar"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaratmaya çalıştığı 'halktan biri' ve 'mütevazılık' algısını CHP İstanbul İl örgütü bozdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece paylaştığı videoda 100 bin liralık boğaz manzaralı bir otelde kaldığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin liralık otelde kalması 'israf' açıklamaları ile çelişti.
KILIÇDAROĞLU'NU İFŞA ETTİLER
Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodan bir fotoğraf karesi paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kollarının resmi hesabı, yansıma olan fotoğrafa yer verdi ve adeta Kılıçdaroğlu'nu ifşa etti. Bu durum ise akıllara 'CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?' sorusunu getirdi. Geçtiğimiz günlerde de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları ise CHP'deki büyük krizi ortaya koymuştu.
AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir A Haber canlı yayınında CHP'deki çatlak ve yaşanan son durumlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bürokratlar' çıkışı FETÖ'ye mesaj mı?
CHP'Yİ HDP'NİN YAN KURULUŞUNA DÖNÜŞTÜRDÜ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi... 2010 yılından beri Kılıçdaroğlu idare ediyor CHP'yi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, CHP'yi eskiden beri alışılagelen siyaset anlayışının çok dışına çıkarttı. CHP'yi sol/marjinal ve son zamanlarda da özellikle HDP'nin bir yan kuruluşuna dönüştürdü. BU CHP içinde de rahatsızlık oluşturdu. CHP'ye oy vermiş ya da vermemiş bir kısım vatandaşta da ciddi bir rahatsızlık oluşturdu.
TAHAMMÜT EDİLEMEZ BOYUTA GELDİ
Bunun yanısıra Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarındaki tutarsızlıklar, attığı adımlar, söylemleri... Türk toplumunun bir yapısı var. Türk toplumunda eleştiri yapılsa bile, ordu-devlet-millet-asker-devlet başkanı ile ilgili eleştiriyi CHP'li vatandaşlar da yapmaz. Böyle bir saygı ve mahremiyet vardır. Kemal Kılıçdaroğlu, saygı ve mahremiyet dinamiklerini ortadan kaldırdı. O yüzden ortaya çıkan kişiliksiz bir yapı var. Bundan rahatsız olan da hem CHP'li var, hem toplumda birçok insan var. Doğal olarak da; artık bu tahammül edilemez boyuta geldi.
KILIÇDAROĞLU'NU TASFİYE ETMEK İSTİYORLAR
Çünkü, Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla orada kaybederek kaldı. Tabiri caizse kaybettikçe de kendi içinde güçlendi. Çünkü kendisine muhalefet edecek kimseyi bırakmadı. Ve bu onu orada değişmez bir diktatöre dönüştürdü. Bundan rahatsızlık duyan herkes de dillendirmeye başladı. CHP'liler de artık Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek istiyorlar ama henüz buna güçleri yetmedi. Bu tartışma ortamı önümüzdeki günlerde CHP'den kopuşlara da sebep olacaktır.
100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler! CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?