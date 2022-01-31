Son dakika: Kabine Toplantısında kritik konular masada! Gözler Başkan Erdoğan’ın yapacağı açıklamada...

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde olacak. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum da görüşülecek.

DOĞU AKDENİZ, LİBYA, SURİYE...

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri de ayrı bir başlık altında ele alacak. Bu bağlamda, Bölgede doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de masada olacak. Ayrıca bölgede doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek.

Yine Suriye ve Libya'daki son gelişmeler hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu bilgilendirilecek. Milli Savunma Bakanı Akar bu konudaki son durumu aktaracak.