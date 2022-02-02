Milli Savunma Bakanı Akar: Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

'SİZLERİ KUTLUYORUZ'

Bakan Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edileceğini vurgulayarak, "'Kış Kartalı' harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Sonuçları yakından takip ediyoruz, önümüzdeki saatlerde, günlerde harekata ilişkin kesin sonuçları istihbarat kanallarından ve diğer kanallardan alacağız. Bu harekatla arananlar listesindeki her renkten çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Diğer unsurlarımızla birlikte özellikle Hava Kuvvetleri'mizin kartalları kendilerine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri kutluyoruz, başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha kaydeden Akar, "40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimli, karalıyız ve buna da muktediriz" dedi.