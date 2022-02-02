Milli Savunma Bakanı Akar: Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla terör yuvalarının imha edildiği Kış Kartalı Harekatı'nı gece geç saatlere kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "'Kış Kartalı' harekatını başarıyla tamamladık. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarını hava harekatıyla vurdu. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan
Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile 'Kış Kartalı' harekatını Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde takip etti. Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya'dan harekata ilişkin brifing aldı.
'KIŞ KARTALI HAREKATI'NI BAŞARIYLA TAMAMLADIK'
Uçakların terör örgütüne ait hedefleri imha etmesinin ardından personele hitap eden Bakan Akar, "'Kış Kartalı' harekatını başarıyla tamamladık. Bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekat hassas şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde icra edildi. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bu harekatta da hem planlamada hem icrada masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri aldık ve buna uygun olarak harekatı icra ettik. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargahları hedef alındı. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler. Terör örgütünde çöküş hızlandı. Sözde ele başları bunları anladı, temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmalarıdır" dedi.
'SİZLERİ KUTLUYORUZ'
Bakan Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edileceğini vurgulayarak, "'Kış Kartalı' harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Sonuçları yakından takip ediyoruz, önümüzdeki saatlerde, günlerde harekata ilişkin kesin sonuçları istihbarat kanallarından ve diğer kanallardan alacağız. Bu harekatla arananlar listesindeki her renkten çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Diğer unsurlarımızla birlikte özellikle Hava Kuvvetleri'mizin kartalları kendilerine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri kutluyoruz, başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.
Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha kaydeden Akar, "40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimli, karalıyız ve buna da muktediriz" dedi.
Harekat Merkezi'nde kalarak gelişmeleri yakından takip eden Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, gecenin geç saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan ayrıldı.
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Kış Kartalı' açıklaması "TSK'nın nefesini ensesinde hissetti"
KIŞ KARTALI HAREKATI BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için hava harekatı icra edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekâtı icra edilmiştir" ifadesine yer verildi.
"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDİLECEK"
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kış Kartalı harekatında, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından harekata ilişkin açıklama öncesinden "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" paylaşımında bulundu.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN 'KIŞ KARTALI' PAYLAŞIMI:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin terörü kaynağında kurutma stratejisinin, sınır güvenliğine, toprak bütünlüğüne ve milli birliğe büyük katkılar sunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini çizdiği bu stratejinin küresel barışa da hizmet ettiğini belirtti.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" başlıklı açıklamasını alıntılayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına karşı başlattığı "Kış Kartalı" hava harekatına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:
"Terörü kaynağında kurutma stratejimiz, sınır güvenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize büyük katkılar sunmuştur. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği bu strateji küresel barışa da hizmet etmektedir. Uluslararası camia bu stratejimize daha fazla destek vermelidir."