Son dakika haberi: Edirne’de facia! Yunanistan’ın geri ittiği 12 göçmen donarak öldü

Son dakika haberi... Yunanistan sınırında bugün insanlık bir kez daha öldü dedirten bir olay yaşandı.
İpsala İlçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Korkunç olayla ilgili Edirne Valiliği'nden gelen açıklamada, "İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 12 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Yunanistan sınırında yaşanan acı olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı harekete sert tepki gösteren Bakan Soylu, "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu" ifadelerini kullandı.