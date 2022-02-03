O fotoğraf, PKK yuvası Metina’da çekilmiş

Kampın tespiti için Mervan kod adlı terörist Mehmet Akcan'ın ifadesi alındı. Akcan'ın verdiği ifadeye göre Volkan Bora
, Metina
Kampı'nda telsiz sorumlusuydu. Bütün örgüt mensuplarına talimatların Kuzey Sevk İdaresi Karargahı'ndan gittiğini söyleyen Akcan, "Türkiye sınırları içerisindeki örgüt mensupları bu karargâha karşı sorumludur. Volkan Bora da 'Koçero Meleti' kod ismiyle bu telsiz sorumlusu olarak faaliyet yürütüyormuş. Ben bir defa bu karargâha gitmiştim. Volkan Bora'nın basına yansıyan fotoğraflarından da burayı teşhis ettim. Telsiz işlerini örgüt çok güvendiği kişilere emanet eder" dedi.