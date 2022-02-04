Haberler Gündem Haberleri CHP’li Belediyede “A takımının” mal varlığında artış! Vatandaşın sırtına binip köşeyi dönmüşler
Giriş Tarihi: 4.2.2022 06:55 Son Güncelleme: 4.2.2022 07:06

CHP’li Belediyede “A takımının” mal varlığında artış! Vatandaşın sırtına binip köşeyi dönmüşler

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
CHP’li Belediyede “A takımının” mal varlığında artış! Vatandaşın sırtına binip köşeyi dönmüşler

Bilecik Belediye Binasında 19 Ocak akşamı KOM ekipleri tarafından yapılan baskınla, nakit 200 Bin dolar rüşvet alırken yakalanan CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Rüşvet skandalının ardından, Başkan Şahin ve Yardımcılarının kısa süre içerisinde mal varlıklarında ciddi bir artış olduğu iddia edildi.

Bilecik Belediyesi, 2019 yılında başlayan CHP dönemi ile birlikte, sayısız kaos ve skandala ev sahipliği yaptı. Son olarak yaşanan olayda, CHP'li Başkan Semih Şahin yönetimindeki Bilecik Belediyesi, esnaf, müteahhit ve iş insanlarından alınan yüklü miktarlarda rüşvetle gündeme geldi.



CHP'li danışman Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 Bin dolar rüşvet alırken yakalanınca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rüşvet skandalının yankıları sürerken, yaşanan olay karşısında sus pus olan, Başkan Şahin ve İyi Partili Başkan yardımcısı Ahmet Gürses'in mal varlıklarında ciddi oranda artışların yaşandığı gündeme geldi.



CHP'li Şahin'in oturduğu sitedeki villayı geçtiğimiz aylarda satın aldığı öğrenilirken, Şahin ise yaptığı açıklamada, villayı kendisine kardeşinin aldığını söyledi. Yardımcısı İyi Partili Ahmet Gürses ile ilgili ise, bir ev ve bir iş hanı satın aldığı iddia edildi.

DAHA TEK KELİME ETMEDİ

Bilecik'te geçtiğimiz yaz 15 Temmuz Şehitler Parkında fotoğraf çektiren vatandaşları kast ederek, hükümet değiştiği zaman hepsinin yargılanacağını söyleyen ve halkı açıkça tehdit eden, İyi Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'te, 200 Bin dolarlık rüşvet skandalı sonrası tek kelime etmeyen isimlerin arasında yer aldı.



Çok sayıda vatandaş, Gürses'in yakın zamanda mal varlığında hızlı bir yükseliş olduğunu iddia eden paylaşımlar yaptı.

EV VE İŞ HANI ALDIĞI İDDİASI

17-25 Aralık sürecinden sonra, FETÖ'nün ünlü yemeği maklube yerken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşan ve daha sonra paniğe kapılarak paylaşımı silen Ahmet Gürses, rüşvet olaylarından sonra hızla artan mal varlığı ile gündeme geldi.



Bileciklilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Ahmet Gürses'in yakın zamanda 750 Bin liraya bir ev ve fiyatı belirtilmeyen bir iş hanını satın aldığı iddia edildi. Gürses, tıpkı rüşvet skandalı sonrası yaptığı gibi, bu iddialar karşısında da sessiz kalmayı tercih etti.

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CHP’li Belediyede “A takımının” mal varlığında artış! Vatandaşın sırtına binip köşeyi dönmüşler
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