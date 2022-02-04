CHP’li Belediyede “A takımının” mal varlığında artış! Vatandaşın sırtına binip köşeyi dönmüşler





Bileciklilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Ahmet Gürses'in yakın zamanda 750 Bin liraya bir ev ve fiyatı belirtilmeyen bir iş hanını satın aldığı iddia edildi. Gürses, tıpkı rüşvet skandalı sonrası yaptığı gibi, bu iddialar karşısında da sessiz kalmayı tercih etti.