e-Devlet’te yeni uygulama! Varisler, murislerinin banka hesaplarını görebilecek

HİZMET ÖNCESİNDE BANKALARA MÜRACAAT

Koç, söz konusu hizmetle miras bırakan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu varsa sorgulama sonucunda bu bankaların listeleneceğini ifade etti. Hizmet öncesinde varislerin bankalara ayrı ayrı müracaat ederek bu bilgiyi aldığına dikkati çeken Koç, şöyle konuştu:

"Murisin hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabı bulunduğu bilgisi varisleri tarafından net olarak bilinmiyor. Bu yüzden murisin hesabının bulunduğu ancak varisleri tarafından varlığından haberdar olunmayan hesaplar gözden kaçabiliyor. Bu hizmetle murise ait tüm mevduat/katılım fonu hesapları kolaylıkla erişilebilir oldu."

Koç, bu hizmetin bir başlangıç olduğunu devamı niteliğinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.