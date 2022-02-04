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Giriş Tarihi: 4.2.2022

İhale yolsuzluğunun kilit ismi tutuklandı

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
İhale yolsuzluğunun kilit ismi tutuklandı

Firari olarak aranan CHP’li eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal teslim oldu. Baykal, ‘dolandırıcılık’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi

CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada firari olan eski Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, emniyete gelerek teslim oldu. Baykal, 'dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz aralık ayında, Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin de olduğu 19 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda aralarında FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, Karaarslan ve baldızı Çiğdem Şanlı'nın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmada sonrasında hakkında yakalama kararı olan eski Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal da firari olarak aranıyordu.
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İhale yolsuzluğunun kilit ismi tutuklandı
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