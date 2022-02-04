İhale yolsuzluğunun kilit ismi tutuklandı

CHP
'li Avcılar Belediyesi
'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada firari olan eski Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal
, emniyete gelerek teslim oldu. Baykal, 'dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz aralık ayında, Avcılar
Belediyesi ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin de olduğu 19 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda aralarında FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan
'ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, Karaarslan ve baldızı Çiğdem Şanlı'nın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmada sonrasında hakkında yakalama kararı olan eski Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal da firari olarak aranıyordu.