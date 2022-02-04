PARTİ İÇİNDE ÇATLAK SESLER: BU KADAR DA OLMAZ

Çelişkili açıklamalar ve birbirini yalanlayan birçok partilinin üzerine Genel Başkan ve bizzat konunun odağındaki isim olan İmamoğlu'nun bu kadar net ifadelerle birbirinden habersiz şekilde birbirini yalanlaması parti içinde de farklı seslerin yükselmesine neden oldu.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu birbirlerini yalanladı | Video

Edinilen kulis bilgilerine göre CHP'de Genel Başkanı dahi terste bırakan bir başkan, genel başkanın da kendi partisinden bir Belediye Başkanından bu kadar bu kadar habersiz olmasının kamuoyuna karşı savunulamayacağı belirtiliyor.