Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor! 2021 yılında tam 15 bin 794 göçmeni ölüme terk ettiler

Ege ve Akdeniz'den 2021 yılı içinde çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 23 bin 676 kaçak göçmenden 15 bin 794'ü Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darbedilip havası indirilen lastik botlarla Ege Denizi'nde ölüme terk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına göre geri itme olaylarında 11 göçmen öldü.