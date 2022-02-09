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Giriş Tarihi: 9.2.2022 17:06

CHP’li meclis üyesinden Ekrem İmamoğlu’na eleştiri

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CHP’li meclis üyesinden Ekrem İmamoğlu’na eleştiri

Tuzla Belediye Meclisi’nin Şubat ayı görüşmelerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Düzgün Acar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kar yağarken İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesini eleştirdi. Acar, “Ben Belediye Başkanımızın o yemeğe gitmekle hatalı buluyorum” dedi.

Tuzla Belediye Meclisi'nin Şubat ayı görüşmelerinin birinci oturumu, Tuzla Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Oturum sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a kar yağdığı sırada İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesi ve yemek yemeğe giderken yol açması için yanında götürdüğü kar küreme aracı yoğun eleştiriler aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir eleştiride Tuzla Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Düzgün Acar'dan geldi. Düzgün Acar, İmamoğlu'nun kar yağarken yemeğe gitmesini eleştirerek, "İstanbul'daki kar yağışından bahsedildi, maalesef kar yağışı ülkemizin bir numaralı gündemi oldu. Ben Belediye Başkanımızın o yemeğe gitmekle hatalı buluyorum" dedi.

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CHP’li meclis üyesinden Ekrem İmamoğlu’na eleştiri
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