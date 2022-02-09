CHP’li meclis üyesinden Ekrem İmamoğlu’na eleştiri

Tuzla Belediye Meclisi'nin Şubat ayı görüşmelerinin birinci oturumu, Tuzla Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Oturum sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a kar yağdığı sırada İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesi ve yemek yemeğe giderken yol açması için yanında götürdüğü kar küreme aracı yoğun eleştiriler aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir eleştiride Tuzla Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Düzgün Acar'dan geldi. Düzgün Acar, İmamoğlu'nun kar yağarken yemeğe gitmesini eleştirerek, "İstanbul'daki kar yağışından bahsedildi, maalesef kar yağışı ülkemizin bir numaralı gündemi oldu. Ben Belediye Başkanımızın o yemeğe gitmekle hatalı buluyorum" dedi.

İmamoğlu'nun balık sefasına tepkiler sürüyor! "Gündeminde İstanbul yok"