Cumhurbaşkanı ve Türkiye’ye teşekkür duası

Bir hafta boyunca Mali'de yardım faaliyetlerinde bulunacak gönüllü ekipler aracılığıyla bu yardımların 10 bin aileye ulaştırılması hedefleniyor. Afrikalılar, destek ve yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye dua edip teşekkür etti.
GÖNÜL BİRLİKTELİĞİNİ SAĞLIYOR
Üç aylar içerisinde gıda paketleri dağıtımlarından, adak kurban yardımlarına, yetim aylıklarının dağıtımlarından zekât, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonları düzenleyen Help Yetim, Türkiyeli hayırseverlerin bağışlarını Afrika'daki ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor. Hayırseverler ve yardıma muhtaçlar arasında sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturarak toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağlayan Help Yetim, üç aylar bereketinin tüm sofralarda olması için çalışmalarını sürdürüyor.
DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA ULAŞTIRIYOR
2022 yardım organizasyonları hakkında bilgi veren Help Yetim Genel Başkanı Cahit Ataş, "Avrupa'da her kesimden insanın güven duyduğu Help Yetim organizasyonu ile tarafımıza emanet edilen bağışlarınızı dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Milletimizin üç aylarda özellikle de Ramazan ayında hassasiyeti daha da artıyor, zekatlarını, fitrelerini, bağışlarını bizlere emanet ediyorlar. Bizde yapılan bütün bağışları yerine ve şartına uygun olarak değerlendiriyoruz. Çıktığımız bu kutsal yolda bizi yalnız bırakmayan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle dünyadaki yetimlerin ve mağdurların yüzleri gülüyor." dedi.
BALIK TUTMAYI ÖĞRETİYORLAR
Mali'nin başkenti Bamako'nun 5 kilometre uzağındaki mülteci kampında zor şartlar altında kalan yetim, öksüz, mağdur ve muhtaçlara çeşitli yardımlar dağıttıklarını anlatan Ataş şunları söyledi: "Mali'de bulunduğumuz üçüncü günümüzde kampa gelerek burada zaruri gıdadan oluşan 500 adet gıda paketini dağıttık. Daha sonra bizlere bağışlanan adak ve şükür kurbanlarını keserek etlerini buradaki 200 aileye ulaştırdık. Son olarak da kampta kalan yetim ailelerine birer çift canlı süt keçileri hediye ettik. Canlı keçileri alan ailelere 2 yıl boyunca kesmeme ve satmama şartını koştuk. Bu ailelerimiz her yıl ikiz ve üçüz doğuran bu keçilerden sağacakları sütle rahat bir şekilde bir ailenin geçimini sağlayabilecekler. Buradaki amacımız bu insanlara sadece balık vermek değil aynı zamanda onlara balık tutmayı de öğretmek. Mali bir hayvancılık ülkesi. Onlara bu anlamda da destek olmaya çalışıyoruz. Bu gün bu kamptakilerle birlikte şimdiye kadar bin 200 aileyi sevindiren hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."
ARAÇ FARI İLE YARDIM DAĞITIMI
Akşam saatlerine kalan bir kısım et ve gıda dağıtımları ise elektriklerin olmadığı kampta araç farları ve telefon ışıkları eşliğinde yapıldı. Kamp sorumlusu Davud Abdurrahman Tayi de iç savaştan kaçan insanların barındığı kampta çoğunluğu yetim ve öksüz çocuklardan oluşan bin kişinin zor şartlar altında ve açlıkla mücadele içinde derme çatma barakalarda kaldığını hatırlatarak, kendilerine bu yardımları ulaştıranlara teşekkür etti.
TÜRKİYE LEHİNE SLOGAN VE DUA
Türkiyeli kardeşlerinin kendilerini yalnız bırakmadıkları için minnettar olduklarını anlatan Tayi, destek ve yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye dua edip teşekkür etti. Dua sonrasında bazı mülteciler Türkiye lehine slogan atarak bu iyiliklerini unutmayacaklarını söylediler.