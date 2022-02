Cumhurbaşkanı ve Türkiye’ye teşekkür duası

DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA ULAŞTIRIYOR

2022 yardım organizasyonları hakkında bilgi veren Help Yetim Genel Başkanı Cahit Ataş, "Avrupa'da her kesimden insanın güven duyduğu Help Yetim organizasyonu ile tarafımıza emanet edilen bağışlarınızı dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Milletimizin üç aylarda özellikle de Ramazan ayında hassasiyeti daha da artıyor, zekatlarını, fitrelerini, bağışlarını bizlere emanet ediyorlar. Bizde yapılan bütün bağışları yerine ve şartına uygun olarak değerlendiriyoruz. Çıktığımız bu kutsal yolda bizi yalnız bırakmayan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle dünyadaki yetimlerin ve mağdurların yüzleri gülüyor." dedi.