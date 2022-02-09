Cumhurbaşkanı ve Türkiye’ye teşekkür duası

ARAÇ FARI İLE YARDIM DAĞITIMI

Akşam saatlerine kalan bir kısım et ve gıda dağıtımları ise elektriklerin olmadığı kampta araç farları ve telefon ışıkları eşliğinde yapıldı. Kamp sorumlusu Davud Abdurrahman Tayi de iç savaştan kaçan insanların barındığı kampta çoğunluğu yetim ve öksüz çocuklardan oluşan bin kişinin zor şartlar altında ve açlıkla mücadele içinde derme çatma barakalarda kaldığını hatırlatarak, kendilerine bu yardımları ulaştıranlara teşekkür etti.

TÜRKİYE LEHİNE SLOGAN VE DUA

Türkiyeli kardeşlerinin kendilerini yalnız bırakmadıkları için minnettar olduklarını anlatan Tayi, destek ve yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye dua edip teşekkür etti. Dua sonrasında bazı mülteciler Türkiye lehine slogan atarak bu iyiliklerini unutmayacaklarını söylediler.