CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin doğu ve güneydoğu illerinde yaptığı sokak çağrısına paralel olarak elektrik faturası ödememe, sivil itaatsizlik gibi çıkışları barındıran açıklamasına tepkiler yoğun şekilde devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun söylemi halkta karşılık bulmazken İYİ Parti de CHP ile konuya dair bir ortaklık sergilemeyeceklerini açıkladı.

A Haber ekranlarında SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, İletişim Uzmanı Ali Saydam ve Avukat Serkan Toper konuya dair çok önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlardan öne çıkanlar: