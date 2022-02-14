Başkan Erdoğan kritik BAE ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2 gün sürecek bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret öncesi Başkan Erdoğan havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri muhabbetle selamlıyorum.

Bugün geniş bir heyetle Abu Dabi'yi ziyaret edeceğiz. Abu Dabi'yi en son 2013 yılında ziyaret etmiştim.

Körfez bölgesindeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini kendimizden ayrı görmüyoruz. Geçtiğimiz ay Abu Dabi'ye yapılan saldırıları güçlü şekilde kınadık.

Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz temaslarda, ikili görüşmelerimizin haricinde bölgesel konuları da ele alacağız.

Abu Dabi en çok ticari ilişkimiz olan bölgelerden birisi. İki ülke ekonomisi çok daha önemli bir potansiyeli temsil ediyor. Gerek gerçekleştireceğimiz görüşmeler, gerek imzalayacağımız imzalarla bunları gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ziyaretimiz vesilesiyle, savunma sanayinden sağlık, tarım, kültür ve eğitime kadar çok sayıda adımların atılmasını hedefliyoruz.

Bu düşüncelerle ziyaretimizin hayırlı olmasını diliyorum

SORU CEVAPLAR

KOVİD 19 SÜRECİNDEN SONRA İLK ZİYARETİNİZİ GERÇEKLEŞTİRECEKSİNİZ. EMİNE ERDOĞAN BU ZİYARETTE SİZE EŞİLK EDECEK Mİ?

Eşim benimle beraber olamayacak. Eşim pozitif. Hamdolsun süreci hafif bir şekilde atlatıyor.

KDV İNDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLADI. ANCAK HAFTA SONU BAZI MARKETLERİN ZAM YAPTIĞI BİLGİSİ GELİYOR.

Bu konuyla ilgili gerek Maliye Bakanım gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz ekiplerle beraber, bizim attığımız adımlara ters adım atanlara ciddi cezalar uygulayacağız. Arzu edilmeyen adımlara atanlara cezalar ağır olacaktır. Buraların kontrolü ve denetimi sürdürülecek.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Biz sadece BAE ve Türkiye arasındaki ilişkileri değil, bölgedeki ilişkileri de masaya yatıracağız. Tabi bunun en önemlisi Ukrayna Rusya gerilimi bunun üzerinde de ıslarla duracağız.