Son dakika: PKK’ya bir 15 Şubat darbesi daha! Sokaklarda olay çıkarmaya hazırlanıyorlardı...

Edinilen son dakika bilgisine göre; PKK Terör Örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde Kenya'da yakalanarak Türkiye getirilmesi yıl dönümünü bahane ederek, provakatif eylem hazırlığında olan 8 şahıs, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan istihbarat çalışmalarında, sokaklarda eylem hazırlığında olan şahıslara yönelik operasyona 15 Şubat günü sabah saatlerinde başlanıldı. Erzurum'un Tekman, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonlarda, provokatif eylem yapmak isteyenler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şahısların evlerinde Kaleşnikof marka silaha ait fişekler, av tüfeği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

HDP'den skandal açıklama! Terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istediler