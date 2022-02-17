Haberler Gündem Haberleri Son dakika: PKK'ya bir 15 Şubat darbesi daha! Sokaklarda olay çıkarmaya hazırlanıyorlardı...
Giriş Tarihi: 17.2.2022 09:26 Son Güncelleme: 17.2.2022 09:34

Son dakika: PKK'ya bir 15 Şubat darbesi daha! Sokaklarda olay çıkarmaya hazırlanıyorlardı...

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Son dakika: PKK’ya bir 15 Şubat darbesi daha! Sokaklarda olay çıkarmaya hazırlanıyorlardı...

Son dakika haberi: Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yakalandığı günü bahane ederek sokaklarda olay çıkarmaya hazırlanan bir grup, Erzurum Emniyetinin başarılı operasyonu ile gözaltına alındı.

Edinilen son dakika bilgisine göre; PKK Terör Örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde Kenya'da yakalanarak Türkiye getirilmesi yıl dönümünü bahane ederek, provakatif eylem hazırlığında olan 8 şahıs, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan istihbarat çalışmalarında, sokaklarda eylem hazırlığında olan şahıslara yönelik operasyona 15 Şubat günü sabah saatlerinde başlanıldı. Erzurum'un Tekman, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonlarda, provokatif eylem yapmak isteyenler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şahısların evlerinde Kaleşnikof marka silaha ait fişekler, av tüfeği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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Son dakika: PKK'ya bir 15 Şubat darbesi daha! Sokaklarda olay çıkarmaya hazırlanıyorlardı...
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