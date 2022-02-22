Salgınla mücadelede yeni dönem! Açık alanlarda maske yasağına veda vakti





SALGINDA YENİ POLİTİKA



Rakamların inişe geçmesi ile birlikte salgınla mücadelede de yeni bir dönem başlayacak. Bu dönemde risk grupları ve 65 yaş üstünü önemseyen ve önceleyen politikalar izlenmesi gündemde. Bu grupların dışındakiler için ise bahar ile birlikte havalar da ısınacağı için bazı rahatlamalar sağlanması düşünülüyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarında bu yönde önemli kararlar alması konuşuluyor.