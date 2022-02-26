SABAH Bilecik’teki rüşvet skandalını ortaya çıkarmıştı! CHP’li başkan Semih Şahin görevden alındı





GÖREVDEN ALINDI

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.