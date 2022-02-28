Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’e Twitter’dan verdiği cevap olay oldu

MAYIS 2021'DE İSRAİL'E DESTEK MESAJI

Volodimir Zelenski, 12 Mayıs 2021'de "İsrail'de gökyüzü füzelerle dolu. Bazı şehirler yanıyor... Kurbanlar, birçok yaralı ve birçok insan trajedisi var. Bütün bunlara yas ve keder olmadan bakmak mümkün değil. İnsanların canı için çatışmanın bir an önce durdurulması gerekiyor" diye yazdı.