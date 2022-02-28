‘Size bu ülkede nefes almak bile haram’ diyerek copladılar





VATANLARINA YILLAR SONRA DÖNEBİLDİLER



28 ŞUBAT sürecinde Avrupa'da okumak zorunda kalan, yıllar sonra vatanlarına alanlarında uzman akademisyenler olarak dönen İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyeleri Burcu Üysal ve Dr. Sümeyye Kuşakçı: İkna odalarına alındık. Şapkaları başörtümüzün üzerine geçirip sınav salonuna aldılar. Türkiye'nin en iyi üniversitelerine girebilecekken yıllarca vatanımızdan ayrı kaldık. Şimdi ülkemize akademisyen olarak dönmenin mutluluğuyla hizmet veriyoruz. Muhammed UZUN



'EŞİM BAŞÖRTÜLÜ DİYE ASKERİYEDE MOBBİNGE UĞRADIM'

28 ŞUBAT döneminde askeri hastanede diş hekimi olarak görev yapan albay Kemal Mete, eşi başörtülü olduğu için 'pantolonun ütüsüz', 'mesaiye geç kaldın' gibi uydurma mazeretlerle disipline sevk edilerek ordudan atıldı. Kayserli emekli albay Mete 'Namaz kıldığımı ve eşimin başörtülü olduğunu bildikleri için özellikle içkili toplantılara çağırarak mobbing yapıyorlardı. 28 Şubat'ın karanlığı fiili olarak başanlık sistemiyle noktalandı" dedi.



AVUKATLIK RUHSATINI ALMAK İÇİN PERUK TAKTI

AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk: Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıftan sonra 28 Şubat sürecinin zorluklarını yaşadım. Maalesef zor ve acı günlerdi. Sınav günleri güvenlik görevlileri okula gelmeden sabahın 5'inde gizli yollardan üniversiteye giriş yapıyorduk. Disiplin cezası evraklarını utanç vesikası olarak saklıyorum. Avukatlık ruhsatımı peruklu çektirmek zorunda kaldığım fotoğrafımla aldım.



'6'NIZ DEĞİL 60 BİNİNİZ BİR ARAYA GELSE 28 ŞUBAT'IN MAĞDURİYETİ SİZ ÇARPAR

AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefete "6'nız değil 60 bininiz bir araya gelse de 28 Şubat'ın mağduriyeti sizi çarpar" dedi. Soylu'nun telefonundan partililere seslenen Erdoğan da Miraç Kandili'ni kutladı. Furkan NEHRİ / SABAH