SON DAKİKA HABERİ! Din İşleri Yüksek Kurulu 2022 yılı fitre miktarını açıkladı: Fitre miktarı ne kadar oldu?

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."