SABAHın haberi ses getirdi: Süt skandalına tepkiler büyüyor

HABERİMİZ SES GETİRDİ

Bu arada Soyer, sessiz sedasız projeden yararlanma koşullarını da değiştirdi. Daha önce 0-5 yaş arası çocuklara dağıtılan 8 litrelik sütlerde yararlanma yaşı önce 1-5 yaşa son olarak da 1-4 yaşa düşürüldü. Sabah önceki gün yaşananları Soyer çocukların sütünü kesti başlığı ile manşetine taşıdı. Haber sosyal medyada büyük ses getirdi. Çok sayıda aile büyükşehir belediyesinin hiçbir açıklama yapmadan süt dağıtımın kesmesine tepki gösterdi.