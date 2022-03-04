SABAHın haberi ses getirdi: Süt skandalına tepkiler büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu 2 bin üreticinin üyesi olduğu Tire Süt Kooperatifi ile alım sözleşmesi imzalayarak 2005 yılında okul sütü kampanyası başlattı. Daha sonra devletin tüm ilkokul öğrencilerine ücretsiz süt dağıtmaya başlaması üzerine kampanya 0-5 yaş grubu çocukları kapsayacak şekilde Süt Kuzusu olarak revize edildi.
KAMPANYANIN KAPSAMINI DARALTTI
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer göreve geldikten kısa bir süre sonra kampanya kapsamında dağıtılan sütlerin önemli bir bölümü Tire Süt Koperatifi yerine eşinin başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop'tan almaya başladı.
HABERİMİZ SES GETİRDİ
Bu arada Soyer, sessiz sedasız projeden yararlanma koşullarını da değiştirdi. Daha önce 0-5 yaş arası çocuklara dağıtılan 8 litrelik sütlerde yararlanma yaşı önce 1-5 yaşa son olarak da 1-4 yaşa düşürüldü. Sabah önceki gün yaşananları Soyer çocukların sütünü kesti başlığı ile manşetine taşıdı. Haber sosyal medyada büyük ses getirdi. Çok sayıda aile büyükşehir belediyesinin hiçbir açıklama yapmadan süt dağıtımın kesmesine tepki gösterdi.
FATURA ÇOÇUKLARA KESİLDİ
Yaşananlara bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan geldi. Hızal konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 25 bin aileye süt yardımının kesildiğine dikkat çekti.
Hızal yaptığı paylaşımda, "İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin aileye yapılan süt yardımı artık yok! İsrafın ve savurganlığın faturası maalesef çocuklarımıza kesildi. İzmirliler, CHP'nin beceriksizliklerinin diyetini ödemekten bıktı. Elle tutulur tek işleri, ellerine yüzlerine bulaştı" İfadelerine yer verdi. Hızal'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda kullanıcı Soyer'e tepki gösterdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçi eylemi! İzmir Büyükşehir Belediyesinde süt alımı Neptün Soyer'e geçti