MHP'den CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki! "Bunun adı ihanettir, mandacılıktır: Batsın sizin siyasetiniz"

"BATSIN SİZİN SİYASETİNİZ, HIRSLARINIZ"

Büyükataman, CHP yönetiminin PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye "evet", Türkiye'ye "hayır" dediğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Kamuoyundan gelen tepkileri azaltmak isteyen zillet ittifakı, HDP ile diğer marjinal partileri tek bir çatı altında toplamak gibi hamlesinin peşinden koşmaktadır. Üçüncü bir ittifak projesiyle HDP'yi bagaja koymayı düşünen zillet ittifakının Türkiye'ye katacağı, Türk milletine kazandıracağı hiçbir şey yoktur. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın Ankara'da kurulan zillet masası için 'Bizi yok sayanı biz de yok sayarız.' demesinin ardından Kılıçdaroğlu, yuvarlak masanın altında yuvarlanan bölücülük odağı HDP'yi daha fazla saklayamamış ve HDP'nin yok sayılamayacağını, HDP ile görüştüklerini ve ihtiyaç olduğunda yine görüşeceklerini söylemek durumunda kalmıştır. İşte bu, suçüstü halidir."﻿

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Büyükataman, şöyle devam etti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıda, Rusya'nın Ukrayna hava sahasını kendi hava sahası gibi kullanmasıyla hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır. İYİ Parti ve CHP ise Türk milletinden özür dilemek yerine, aynı kelimelerle ve sıcağı sıcağına Türkiye'yi hedef almıştır. Önce İYİ Parti Başkanı, ardından da CHP'nin gamlı baykuşu Faik Öztrak, devlet ciddiyetinden uzak bir şekilde verdikleri beyanlarda S-400'lerin acilen iade edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. ABD'ye 'Neden partriotları vermiyorsun? F-35 savaş uçağı projesinden Türkiye'yi hangi hakla çıkartıyorsun ve parasını ödediğimiz uçakları bize nasıl oluyor da teslim etmiyorsun?' diyemeyen zilletin, tek hava ve kara savunma sistemi; ABD ve AB'nin kendilerine bahşedeceği iktidarlarında Türkiye'ye kimsenin saldırmayacağı kandırmacasıdır. Bunun adı ihanettir, mandacılıktır. Batsın sizin siyasetiniz, hırslarınız."

Toplantıya, Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MDK Üyesi Muhammet Tekin, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ile parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.