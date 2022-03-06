Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek

Bir görüşme de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le gerçekleşti. Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele aldı; iki ülke ilişkileri de konuşuldu.

Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir görüşme yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil, bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.