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Giriş Tarihi: 10.3.2022 15:13

Uçaklar buzlanmaya karşı özel kimyasalla yıkandı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Uçaklar buzlanmaya karşı özel kimyasalla yıkandı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sefer yapacak uçaklarda oluşabilecek gizli buzlanma karşı özel bir kimyasalla yıkandı.

Piste yakın noktada yapılan 'de- anti' icing işlemleri ile uçakların kalkış sırasında hassas olan kanat ve kuyruk yüzeylerinin buzlanmadan veya kar birikiminden arındırıldı.

Uçuş güvenliğini en üst noktada tutan Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava şartları sebebiyle uçuş güvenliğini riske atmamak için İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren 91, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 36 uçağına 'de-icing' işlemi uyguladı.

Yapılan işlemle uçakların dış yüzeyinde bulunan buz, don ve kar, buz çözücü bir sıvı yardımıyla temizlendi.

Uçakların kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın temizlenmesi ile uçuş emniyeti güvenli hale getirildi.

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Uçaklar buzlanmaya karşı özel kimyasalla yıkandı
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