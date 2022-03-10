Uçaklar buzlanmaya karşı özel kimyasalla yıkandı

Piste yakın noktada yapılan 'de- anti' icing işlemleri ile uçakların kalkış sırasında hassas olan kanat ve kuyruk yüzeylerinin buzlanmadan veya kar birikiminden arındırıldı.
Uçuş güvenliğini en üst noktada tutan Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava şartları sebebiyle uçuş güvenliğini riske atmamak için İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren 91, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 36 uçağına 'de-icing' işlemi uyguladı.
Yapılan işlemle uçakların dış yüzeyinde bulunan buz, don ve kar, buz çözücü bir sıvı yardımıyla temizlendi.