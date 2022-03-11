AK Partili Yıldırım Turan’dan İBB’ye ’Kesilen çınar ağaçları’ tepkisi!

"KATLİAMINIZ DAHA KAÇ BİTKİ VE AĞACI KURUTACAKTIR?"

İmparatorluklara ve nice medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'un, Fatih, Üsküdar ve Beşiktaş gibi kadim semtlerinde uzun yıllardır bakım ve tedavisi süren çok sayıda çınar ağacı bulunduğunu vurgulayan Turan, "Diğer asırlık çınar ağaçlarının akıbeti de Beşiktaş'ta katledilen çınar ağaçlarımızın sonu gibi mi olacaktır? Yol kenarındaki dikey bahçeleri söküp atmakla başlayan yeşil katliamınız daha kaç bitki ve ağacı kurutacaktır? Bu gidişle, 2024'te ardınızda 'yaprakları sizi çılgınlar gibi alkışlayacak' tek bir ağaç dahi bırakmadan gideceksiniz." ifadesini kullandı.

İBB, tarihi çınar ağaçlarını katletti! Çırağan artık çınarsız