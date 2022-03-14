İBB’nin terör estiren müdürünü savcılık affetmedi! Hakaret edip silahının kabzasıyla yaralamıştı



(İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk)

POLİSE DE TERÖR ESTİRDİ

Kaçmaya yeltenen İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk olay yerine gelen polis ekiplerine de terör estirdi. Polislerin silahını istediği İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, "Ben emniyet müdürü çocuğuyum, silahımı alamazsınız, sen bir daha polislik yapamazsın" diyerek tehdit ve hakaretler savurdu. Gözaltına alınan Öztürk'ten hem polis memuru, hem de ölümden dönen ve burnunun kırılması sonucu kanlar içinde kalan Vedat Sevimli şikayetçi oldu. Yol verme tartışmasıyla başlayıp adeta 'öldürmeye teşebbüs' ve 'polise mukavemet' suçuna evrilen soruşturmanın bir kısmı tamamlandı.