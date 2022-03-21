Eşini 23 yerinden bıçaklayan adamı tahliye etmişti... O hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Tokat'ta 1 Nisan 2021'de meydana gelen olayda hastenede temizlik görevlisi olan Samet Ağ, boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ ile konuşmak için babasının evine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ağ, Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçakladı. Özlem Ağ ile bacağından yaralanan babası, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Samet Ağ ise sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Cezaevinde kaldıktan 3 ay sonra tahliye edilen Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerinden yeniden tutuklandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart'ta katıldığı programda, söz konusu olaya ilişkin konuşarak, "Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık. Hamdolsun, tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez. Adalet ortada kalamaz, yerde sürünmez. Onun için de gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında HSK'ya inceleme yapılması için izin vermişti.

HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

İnceleme izni ardından HSK 2. Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili yapılan inceleme kapsamında, soruşturma sonuçlanana kadar Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakimin görev yerlerini değiştirdi. Hakimin Şırnak'ın Silopi ilçesi, savcının ise Bitlis'in Mutki ilçesine geçici olarak görevlendirilmesine karar verildi.

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